Народный совет ДНР отменил мораторий на смертную казнь

Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Норма вступит в силу после опубликования.

Ранее Верховный суд республики приговорил к высшей мере наказания трех наемников (двух британцев и марокканца), участвовавших в военных действиях на стороне Украины. Также глава ДНР Денис Пушилин анонсировал первый этап трибунала над иностранными наемниками и украинскими военнослужащими до конца лета.

При этом еще совсем недавно в Народном совете ДНР не исключали отмену смертной казни, но только после окончания военной казни и завершения трибуналов над военными преступниками.