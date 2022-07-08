08 Июля 2022
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Общество ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

Народный совет ДНР отменил мораторий на смертную казнь

Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Норма вступит в силу после опубликования.  

Ранее Верховный суд республики приговорил к высшей мере наказания трех наемников (двух британцев и марокканца), участвовавших в военных действиях на стороне Украины. Также глава ДНР Денис Пушилин анонсировал первый этап трибунала над иностранными наемниками и украинскими военнослужащими до конца лета.

При этом еще совсем недавно в Народном совете ДНР не исключали отмену смертной казни, но только после окончания военной казни и завершения трибуналов над военными преступниками.

Теги: смертная казнь, приговор, днр



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