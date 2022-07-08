В Челябинской области обнаружили человеческие останки при ремонте теплотрассы

В городе Карталы в Челябинской области при ремонте теплотрассы на улице Калмыкова рабочие обнаружили человеческие останки, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

останки находились на глубине около полутора метров.

"Погибший настолько глубоко спрятался в сплетение труб теплотрассы, что пришлось прибегать к помощи крана-манипулятора. Бетонную плиту подняли, спасатели с применением СИЗОД произвели транспортировку тела на поверхность", - рассказали в пресс-центре.

Останки были переданы сотрудникам полиции для установления личности погибшего и причины смерти.