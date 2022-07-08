Минобороны РФ сообщило об уничтожении комплексов Harpoon в Одесской области

Российские военнослужащие уничтожили на Украине две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Установки были поражены высокоточным оружием морского базирования в районе села Лиман в Одесской области.

6 июля ВКС России уничтожили в ДНР, в районе населенного пункта Малотарановка, две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также уничтожены два склада боеприпасов к HIMARS.