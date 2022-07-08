Проректору Российской таможенной академии грозит срок за сбыт наркотиков

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на рабочем месте задержан с поличным при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия, подозреваемый со своего служебного компьютера покупал наркотики, администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте "DarkNet", вёл деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз и вел прочую подобную "кураторскую" работу. Керефов занимался такой "работой" 2020 г., среди его клиентов были сотрудники РТА.

Вопросы появились и к трём сотрудникам академии, сознавшимся в покупке наркотиков у подозреваемого для личного потребления – проректору по финансово-экономическим вопросам Першину, начальнику отделения работы со студентами Пономарёву, сотруднице отдела документального обеспечения Лошкарёвой. Вскрыта и пресечена работа лаборатории, осуществлявшей производство синтетических наркотиков в интересах подозреваемого. Задержан организатор нарколаборатории и два пособника в нелегальном производстве.

В ходе обысков в служебных кабинетах сотрудников РТА, пяти жилищах и нарколаборатории изъято 62 кг мефедрона (4-метилмеикатинон), 750 л наркосодержащей жидкости, различные прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор, 7 млн руб. и $31 тыс. Керефов и организаторы нарколаборатории стали фигурантами трёх уголовных дел. Проректор арестован.