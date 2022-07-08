Боец Курбанов перевесил Тейшейру перед их поединком в Екатеринбурге

Уже в эту субботу, 9 июля, в Екатеринбурге на арене КРК "Уралец" состоится большой турнир по профессиональному боксу.

Как сообщили Накануне.RU организаторы – компания RCC Boxing Promotions – уникальное шоу возглавит долгожданное противостояние россиянина Магомеда Курбанова (22-0, 16 КО) и бразильца Патрика Тейшейры (31-3, 22 КО). Их первый поединок должен был состояться в декабре прошлого года, но сорвался за несколько часов до выхода в ринг. Теперь у бойцов есть второй шанс решить свое незаконченное дело и узнать, кто же сильнее. Как отмечают организаторы, поединок в Екатеринбурге можно смело назвать главным боем этого лета.

В со-главной паре встретятся непобежденный россиянин, первый номер WBC, серебряный чемпион Всемирного боксерского совета Павел Силягин (10-0, 5 КО) и Хосе де Хесус Масиас (28-10-4, 14 КО) из Мексики. Оба находятся высоко в мировых рейтингах, поэтому данное противостояние обещает быть очень интересным.

Сегодня боксеры встали на весы и провели традиционный стердаун. Магомед Курбанов перед главным боем показал на весах 70,9 кг, его соперник оказался немного легче – 70,65 кг. А Павел Силягин и Хосе де Хесус Масиас показали разницу всего лишь в пять граммов: 76,05 и 76 кг соответственно.

По данным организаторов, в целом ожидается весьма интересный кард, в котором много дебютантов. Почти все билеты на шоу уже раскуплены. Также посмотреть поединки можно будет в прямом эфире на телеканале UDAR, YouTube-канале RCC: MMA & Boxing и в группе Вконтакте: RCC Boxing Promotions.

Ранее Магомед Курбанов заявил, что бразилец Тейшейра будет для него одним из сложнейших соперников в карьере.