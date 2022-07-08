Полиция разыскивает родителей мальчика, гулявшего по ночному Екатеринбургу

08 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Неизвестный мальчик, потерявшийся в Екатеринбурге (2022) | Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция разыскивает родителей мальчика, гулявшего по ночному Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга разыскивает родителей маленького мальчика, которого сегодня ночью обнаружили гуляющим по улицам города.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на ребенка натолкнулся прохожий в районе 3.00 на перекрестке ул. Вилонова - Учителей Пионерского микрорайона. На вид ребенку от 3 до 5 лет. Мальчик не разговаривает и не может назвать своего имени.

Неизвестный мальчик, потерявшийся в Екатеринбурге(2022)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Одет в желтую футболку, темно-синие шорты с розовыми сердечками и желтые тапки.

Сейчас полиция проводит мероприятия по розыску законных представителей ребенка и просит всех, кто узнал мальчика, сообщать по телефонам: +7(902)257-82-14 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 3), 8(343)356-42-03 (дежурная часть отдела полиции № 4), 8(343)294-14-94 (дежурная часть УМВД России по г. Екатеринбургу) или 02 (102 по мобильному).

Теги: розыск, мальчик, Екатеринбург, родители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети