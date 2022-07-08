Полиция разыскивает родителей мальчика, гулявшего по ночному Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга разыскивает родителей маленького мальчика, которого сегодня ночью обнаружили гуляющим по улицам города.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на ребенка натолкнулся прохожий в районе 3.00 на перекрестке ул. Вилонова - Учителей Пионерского микрорайона. На вид ребенку от 3 до 5 лет. Мальчик не разговаривает и не может назвать своего имени.

Одет в желтую футболку, темно-синие шорты с розовыми сердечками и желтые тапки.

Сейчас полиция проводит мероприятия по розыску законных представителей ребенка и просит всех, кто узнал мальчика, сообщать по телефонам: +7(902)257-82-14 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 3), 8(343)356-42-03 (дежурная часть отдела полиции № 4), 8(343)294-14-94 (дежурная часть УМВД России по г. Екатеринбургу) или 02 (102 по мобильному).

