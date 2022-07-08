08 Июля 2022
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Экономика В России
Фастфуд &quot;Вкусно — и точка&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Из-за неурожая в некоторых ресторанах "Вкусно и точка" из меню пропала картошка фри

Некоторые рестораны сети "Вкусно и точка" (экс-"Макдоналдс") перестанут предлагать клиентам картошку фри и картофель по-деревенски. В руководстве компании говорят, что это временное явление, связанное с дефицитом поставок российского картофеля.

"Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России", - цитирует РБК представителя компании.

Возвращение блюда в меню стоит ожидать осенью – с поступлением картофеля нового урожая.

В бытность "Макдоналдсом" сеть о подобных проблемах не сообщала.

Напомним, после начала военной спецоперации РФ на Украине компания "Макдоналдс" приостановила работу своих ресторанов в России, а затем приняла решение продать их и уйти из страны.

Теги: вкусно и точка, фастфуд, картофель, урожай, дефицит



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