08 Июля 2022
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Банковская карта (2022) | Фото: fdlx.com

У матери контрактника из Прикамья, погибшего на Украине, украли 12,7 миллиона рублей

Полицейские задержали четверых жителей Казани, по подозрению в хищении более 12,7 млн руб. у матери погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего из Гремячинска. Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги у женщины мошенники похитили под видом работников Банка России в мае текущего года.

По словам потерпевшей, неизвестные сообщили ей, что произошла утечка данных и необходимо застраховать расчетные счета. Женщина несколько дней подряд по указанию аферистов снимала различные суммы и переводила на абонентские номера, указанные ими, счета в банках и электронные кошельки. В результате потерпевшая перевела злоумышленникам предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит. Общая сумма ущерба превысила 12,7 млн руб. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения. Задержанные координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета из арендованной квартиры. При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается, личности остальных участников преступления и все эпизоды их противоправной деятельности устанавливаются.

Теги: мать, спецоперация, военнослужащий, мошенники



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