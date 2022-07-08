Люди будут перерабатывать с учетом норм Трудового кодекса – вице-премьер Борисов

Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой законопроект, дающий правительству РФ право вводить спецмеры в сфере экономики для обеспечения армии во время спецопераций за пределами страны. В СМИ документ уже окрестили законом о "мобилизации экономики".

Среди прочего документ предусматривает введение ненормированного рабочего дня для работников предприятий ОПК.

Вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий в правительстве за оборонку, сегодня заверял сенаторов, что "в каждом отдельном случае будем выпускать правительственный акт и обсуждать случай с профсоюзами".

"Много было опасений, что людей будут заставлять работать сверхурочно, по ночам. Все это будет делаться с учетом норм Трудового кодекса и соответственно оплачиваться", - заявил Борисов.