08 Июля 2022
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Экономика В России
танки, увз (2012) | Фото: Накануне.RU

Люди будут перерабатывать с учетом норм Трудового кодекса – вице-премьер Борисов

Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой законопроект, дающий правительству РФ право вводить спецмеры в сфере экономики для обеспечения армии во время спецопераций за пределами страны. В СМИ документ уже окрестили законом о "мобилизации экономики".

Среди прочего документ предусматривает введение ненормированного рабочего дня для работников предприятий ОПК.

Вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий в правительстве за оборонку, сегодня заверял сенаторов, что "в каждом отдельном случае будем выпускать правительственный акт и обсуждать случай с профсоюзами".

"Много было опасений, что людей будут заставлять работать сверхурочно, по ночам. Все это будет делаться с учетом норм Трудового кодекса и соответственно оплачиваться", - заявил Борисов.

Теги: опк, оборонка, трудовой кодекс, юрий борисов



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