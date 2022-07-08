Смольный закроет построенную для болельщиков станцию "Зенит" в день матча за Суперкубок

Смольный закроет станцию метро «Зенит» в день матча за Суперкубок России по футболу. На фоне отсутствия дополнительных маршрутов общественного транспорта и многочисленных проблем провальной транспортной реформы Петербург рискует столкнуться с новым коллапсом в метро.

В субботу, 9 июля, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена» состоится футбольный матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Как сообщает Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, в связи с прогнозируемым большим потоком болельщиков в целях обеспечения общественного порядка станция метро «Зенит» в этот день будет закрыта на вход и выход с 16:00 до 21:00. Петербуржцам и гостям города рекомендуется пользоваться станциями метро «Крестовский остров» или «Беговая».

В комментариях под публикацией в официальном сообществе Комтранса в социальной сети «ВКонтакте» в связи с объявлением чиновникам задали вполне логичный вопрос: для чего в таком случае строили эту станцию? Также не исключено, что в результате закрытия станции на Крестовском может образоваться давка, но никакой информации о дополнительных маршрутах наземного транспорта комитет не сообщил.

Стоит отметить, что станция метро «Зенит» стала одной из самых дорогих в России. Ее строительство обошлось в 23 миллиона рублей, а сама станция изначально возводилась для того, чтобы болельщикам было удобнее добираться до стадиона в дни футбольных матчей. Однако теперь создается впечатление, что главная цель административного аппарата города – любыми способами сделать так, чтобы горожане не попали на футбол.

При этом качество строительства станции оставляет желать лучшего. На сегодняшний день «Зенит» является не единственной станцией петербургской подземки, где наблюдаются системные проблемы при эксплуатации. Это и протечки, и осыпающаяся плитка, и различные технические неполадки, что негативно отражается на имидже Северной столицы и создает дополнительные неудобства местным жителям и туристам при передвижении по городу.

При этом администрация под руководством губернатора Александра Беглова и чиновники профильных комитетов не спешат устранять недочеты, чтобы обеспечить бесперебойную работу метрополитена. Вместо этого Смольный предпочитает брать кредиты у федерального центра на строительство новых станций, не разобравшись с проблемами уже построенных.

Кроме того, нельзя исключать, что в день матча за Суперкубок на станциях «Беговая» и «Крестовский остров» действительно может возникнуть давка в связи с большим потоком пассажиров. Этому будет способствовать не только закрытие «Зенита», но и отсутствие дополнительных наземных маршрутов, а также непродуманная новая модель транспортного обслуживания, переход на которую в Северной столице продолжается с 1 апреля.

Ранее СМИ писали, что на станциях метро в разных районах города собирались «живые пробки», так как при подготовке транспортной реформы в Смольном не смогли рассчитать транспортные потоки и новые маршруты, в результате чего существенно увеличился интервал движения автобусов, а в работе всей городской системы наземного общественного транспорта до сих пор наблюдаются сбои.