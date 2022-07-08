08 Июля 2022
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Спорт Санкт-Петербург
метро вход знак (2007) | Фото: Накануне.RU

Смольный закроет построенную для болельщиков станцию "Зенит" в день матча за Суперкубок

Смольный закроет станцию метро «Зенит» в день матча за Суперкубок России по футболу. На фоне отсутствия дополнительных маршрутов общественного транспорта и многочисленных проблем провальной транспортной реформы Петербург рискует столкнуться с новым коллапсом в метро.

В субботу, 9 июля, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена» состоится футбольный матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Как сообщает Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, в связи с прогнозируемым большим потоком болельщиков в целях обеспечения общественного порядка станция метро «Зенит» в этот день будет закрыта на вход и выход с 16:00 до 21:00. Петербуржцам и гостям города рекомендуется пользоваться станциями метро «Крестовский остров» или «Беговая».

В комментариях под публикацией в официальном сообществе Комтранса в социальной сети «ВКонтакте» в связи с объявлением чиновникам задали вполне логичный вопрос: для чего в таком случае строили эту станцию? Также не исключено, что в результате закрытия станции на Крестовском может образоваться давка, но никакой информации о дополнительных маршрутах наземного транспорта комитет не сообщил.

Стоит отметить, что станция метро «Зенит» стала одной из самых дорогих в России. Ее строительство обошлось в 23 миллиона рублей, а сама станция изначально возводилась для того, чтобы болельщикам было удобнее добираться до стадиона в дни футбольных матчей. Однако теперь создается впечатление, что главная цель административного аппарата города – любыми способами сделать так, чтобы горожане не попали на футбол.

мяч, футбол, футбольное поле(2018)|Фото: Накануне.RU

При этом качество строительства станции оставляет желать лучшего. На сегодняшний день «Зенит» является не единственной станцией петербургской подземки, где наблюдаются системные проблемы при эксплуатации. Это и протечки, и осыпающаяся плитка, и различные технические неполадки, что негативно отражается на имидже Северной столицы и создает дополнительные неудобства местным жителям и туристам при передвижении по городу.

При этом администрация под руководством губернатора Александра Беглова и чиновники профильных комитетов не спешат устранять недочеты, чтобы обеспечить бесперебойную работу метрополитена. Вместо этого Смольный предпочитает брать кредиты у федерального центра на строительство новых станций, не разобравшись с проблемами уже построенных.

Кроме того, нельзя исключать, что в день матча за Суперкубок на станциях «Беговая» и «Крестовский остров» действительно может возникнуть давка в связи с большим потоком пассажиров. Этому будет способствовать не только закрытие «Зенита», но и отсутствие дополнительных наземных маршрутов, а также непродуманная новая модель транспортного обслуживания, переход на которую в Северной столице продолжается с 1 апреля.

Ранее СМИ писали, что на станциях метро в разных районах города собирались «живые пробки», так как при подготовке транспортной реформы в Смольном не смогли рассчитать транспортные потоки и новые маршруты, в результате чего существенно увеличился интервал движения автобусов, а в работе всей городской системы наземного общественного транспорта до сих пор наблюдаются сбои.

Теги: смольный, зенит, болельщики, суперкубок, александр беглов, спартак



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