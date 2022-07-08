08 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Хлеб, пекарня, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Свердловский Роспотребнадзор забраковал часть хлеба в регионе

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило, насколько качественный в регионе хлеб.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, за первое полугодие 2022 года специалистами управления было проверено 3,859 тонн хлебобулочной продукции и забраковано 0,106 тонн (2,7%). Основными причинами этого стали нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов.

Кроме этого, было исследовано 3 тысячи 116 проб хлебобулочной продукции на соответствие требованиям нормативных документов. В итоге 70 проб оказались неудовлетворительными, что составило 2,2%.

Качество такой продукции было проверено на 86 объектах, на 22 из них обнаружены нарушения. Как добавили в Роспотребнадзоре, вся несоответствующая требованиям продукция уже изъята из оборота, а к нарушителям применены меры. Виновным выписаны штрафы на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Теги: хлеб, проверки, брак, Роспотребнадзор



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