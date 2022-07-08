08 Июля 2022
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Общество В России Москва
Дмитрий Медведев, Светлана Медведева (2022) | Фото: vk.com/dm

Медведевы на фоне слухов о расставании поздравили страну с Днём семьи, любви и верности

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана поздравили россиян с Днём любви, семьи и верности. Видеопоздравление опубликовано на странице Медведева "Вконтакте".

"Я сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником", - говорит Медведев.

Супруга чиновника поблагодарила его за поздравление и высказалась в ответ.

"Семья – основа нашего государства, душа России. Желаем всем счастья, любви и, конечно, здоровья", - сказала Светлана Медведева.

Ранее в сети появились слухи о разводе четы Медведевых, который якобы состоялся без лишнего информационного "шума". Кто-то выказывался даже о том, что жена замглавы Совбеза уехала из России.

Теги: Дмитрий Медведев, Светлана Медведева, День семьи любви и верности, праздник, поздравление



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