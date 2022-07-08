08 Июля 2022
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Московского депутата отправили на семь лет в тюрьму за "распространение фейков"

Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима депутата Красносельского муниципального района Алексея Горинова.

Его признали виновным в распространении "фейков" о ВС РФ (статья 207.3 УК РФ) с использованием служебного положения. Ему также запрещено занимать должности в органах власти четыре года.

Судья посчитала вину Горинова полностью доказанной, потому что он распространил "сведения о гибели детей в Украине, которые противоречили брифингам Минобороны".

Причиной этого уголовного дела стало заседание совета депутатов Красносельского района от 15 марта, где обсуждался "план досуга" москвичей в период проведения СВО. Тогда Горинов и его коллега Елена Котеночкина выступили с критикой российской армии и предложили провести минуту молчания в память погибших граждан Украины. Сразу после этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн потребовал наказать депутатов, Горинов был задержан.

Теги: алексей горинов, распространение фейков, колония, приговор



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