Московского депутата отправили на семь лет в тюрьму за "распространение фейков"

Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима депутата Красносельского муниципального района Алексея Горинова.

Его признали виновным в распространении "фейков" о ВС РФ (статья 207.3 УК РФ) с использованием служебного положения. Ему также запрещено занимать должности в органах власти четыре года.

Судья посчитала вину Горинова полностью доказанной, потому что он распространил "сведения о гибели детей в Украине, которые противоречили брифингам Минобороны".

Причиной этого уголовного дела стало заседание совета депутатов Красносельского района от 15 марта, где обсуждался "план досуга" москвичей в период проведения СВО. Тогда Горинов и его коллега Елена Котеночкина выступили с критикой российской армии и предложили провести минуту молчания в память погибших граждан Украины. Сразу после этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн потребовал наказать депутатов, Горинов был задержан.