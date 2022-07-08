08 Июля 2022
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Коллаж, США, орлан, однополярный мир (2022) | Фото: Накануне.RU

Foreign Policy: Крайне правые и крайне левые в США против помощи Украине

Крайне правые и крайне левые в США выступают против того, чтобы помогать Украине и отправлять ей американское оружие. Непримиримые соперники, они в этом вопросе удивительно едины, пишет Foreign Policy.

"Простая лево-правая парадигма не дает нам глубокого и правильного понимания политической ситуации США", - пишет автор статьи.

Многие левые, включая членов партии Демократических социалистов Америки, левые ученые и публицисты или встали на сторону России, или как минимум не заняли сторону Украины. Они признают, что расширение НАТО и угрозы России стали спусковым крючком для начала спецоперации, а США могли бы использовать средства, выделяемые Киеву, для решения внутренних проблем.

Недавно светило американских левых интеллектуалов философ Ноам Хомский выступил с критикой действий США, которые и стали причиной военного конфликта. А бывший госсекретарь Генри Киссинджер тоже призвал к компромиссу с Россией.

Согласно майскому опросу Daily Express и Democracy Institute, 43% американцев согласны на поражение Украины, 41% - нет. Но 52% считают, что президент Джо Байден не справляется с кризисом на Украине. С учетом этого разделения неудивительно, что противоположные политические фланги выступают против военной поддержки Киева.

Теги: США, Украина, помощь



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