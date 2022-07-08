08 Июля 2022
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Экономика В России
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко – про бюджет на 2023 год: "Если есть какой-то жирок – нужно сократить"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала ведомствам и министерствам ужаться в собственном финансировании на следующий год, но при этом призвала не экономить на эффективных службах, а наоборот – повышать зарплаты их работникам. К последним она отнесла Росфинмониторинг.

"Бюджет следующего года будет непростой, коллеги. Нужно максимально пройтись по всем ведомствам и министерствам и посмотреть, где и от чего можно отказаться, если какой-то жирок есть, нужно сократить", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

При этом она предложила распространить льготы для IT-отрасли и на государственные ведомства, работающие в этой сфере. Также Матвиенко призвала не сокращать финансирование Росфинмониторинга, который, по ее мнению, хорошо справляется со своими задачами: "Резать курицу, несущую золотые яйца, неэффективно".

Теги: валентина матвиенко, бюджет, росфинмониторинг



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