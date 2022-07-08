Администрация Екатеринбурга показала, зачем жителям Уктуса нужна новая дорога на Рощинской

Представители администрации Екатеринбурга встретились с журналистами и жителями Уктуса, чтобы обсудить строительство дороги на улице Рощинская. Как оказалось, не все горожане против появления дорожной полосы и уже несколько лет обращались к властям за благоустройством участка. Несмотря на это, остались и противники, уверенные в том, что после реализации проекта, с Химмаша в Сосновый бор ринется поток горожан, а зеленые участки и вовсе пропадут.

"Сейчас микрорайон Химмаш в своей социальной сфере действительно более развит, чем микрорайон Уктус. У нас там на Химмаше находится 14 детских образовательных учреждений, пять школ, помимо этого находятся детские досуговые центры, детская музыкальная школа №12. Помимо этого очень серьезная спортивная инфраструктура, в том числе ФОК Химмаш, где в 2018 году проходила тренировочная база ЧМ. Там находится градообразующие предприятия, которые дают рабочие места. Помимо этого там очень развит логистический центр, торговые центры и Сима Ленд. И поэтому вряд ли Химмаш поедет сюда. Скорее всего наоборот - Уктус ринется на Химмаш. Это и детская проблема частично будет решена, и в принципе приобретение нужной продукции для горожан и, прежде всего, это рабочие места", - заявил глава администрация Чкаловского района Евгений Шипицын.

Более того, замдиректора МБУ "Городское благоустройство" Алексей Бельтиков заверил журналистов, что в проекте не предусмотрен транзит до Химмаша, а дорога будет закольцована за домом №74, возле которого сейчас и идет стройка. В перспективе же Рощинская способна связать Уктус левобережный с северным Химмашем, Химмашем, а в Федеральном Генплане имеет категорию магистральной улицы общегородского значение, позволяющей также протянуться вдоль районов Кольцово, Новокольцовский и Ботанический.

Беспокоиться о вырубке деревьев тоже не нужно. В городской администрации успокаивают, говоря о вырубке только 300 "кубов" леса, что по завершению всех работ компенсируют насаждением 155 лип и тех же сосен. Сейчас ограждения уже установлены в районе проводимых работ и дальше в лес никуда не пойдут.

Как рассказал Накануне.RU сам Бельтиков, в проекте предусмотрена установка и шумозащитных экранов в районе дома №21 возле детской площадки и в районе детского сада. Для удобства жителей микрорайона, подрядчик также произведет замену оконных блоков и установку клапанов. Сейчас же идет подготовительный этап работы, включающий в себя демонтаж незаконных гаражей и автопарковки. Всего администрации района, на чьи плечи и легла эта обязанность, по завершению конкурсных процедур, предстоит убрать с участка порядка 80 гаражей, о чем владельцев уже уведомили.

Жители Уктуса разделились на два лагеря. Одни ждут строительства дороги, утверждая, что с ней в микрорайон придет и цивилизация. Другие же отмечают, что это лишь подводка к жилищной застройке на территории ОПТ (охраняемая природная территория), которую власти города якобы и так уже много лет понемногу присваивают. Напомним, что на прошлой неделе жители Уктуса записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, выступив против появления новостроек на месте вековых сосен и строительства дороги на Рощинской.

Бельтиков добавил, что несмотря на многих защитников проекта, находятся и те, кто "хулиганит" на стройплощадке, убирая или опрокидывая ограждения. До тяжелой техники особо активные граждане еще не добрались, однако подрядчик уже установил камеры на всему объекту и активно сотрудничает участковым и полицией.

"62 тыс. взрослых избирателей в моем округе, и вот то, что сейчас три-четыре человека пытаются кричать, что нам не надо здесь дорогу - это абсолютно не общественное мнение. Общественное мнение людей - это нескольких тысяч, утверждающих, что дорога нужна. Мы когда придем в тот район, я могу отдельных товарищей поднять на нашу высотку и из 25-26 этажа вы прекрасно поймете о чем речь, и о том, как нужна эта дорога", - добавил Сомин.

По словам представителя Мастерской Генплана Сергея Шутова, идея развития улицы Рощинская была заложена еще в 1972 году и нашла свое продолжение во всех последующих версиях генплана. В актуальном же генплане 2021 года была проведена работа транспортного моделирования, результат которой показал, что строительство дороги оправдано.

Протяженность дорожной части составит 1 км 736 м, ширина - 7,5 м с разделением на два участка: от улицы Молодогвардейцев до Алтайской и от Алтайской до разворотной площадки в районе дома №74. В проекте предусмотрено обустройство тротуаров шириной 2,5 м, велодорожек в 2,5 м, озеленение, переустройство газовых сетей, сетей электроснабжения и водоснабжения, а также прокладка освещения в объеме 61 светильника. Помимо этого, вдоль проезжей части расположится восемь автобусных остановок.

Контракт на реализацию проекта был заключен 30 мая. Все работы должны завершиться в августе 2024 года.