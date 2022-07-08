Замглавы "Аэрофлота" получил срок за мошенничество

Суд огласил приговор замглавы "Аэрофлота" Владимиру Александрову.

За мошенничество на 250 млн руб. Александров наказан семью годами колонии общего режима и лишением госнаград, пишет ТАСС. Соучастники преступления – адвокаты Дина Кибец и Александр Сливко – получили по шесть лет колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. руб. и шесть с половиной лет и 650 тыс. руб. штрафа, а бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова – шесть с половиной лет колонии и 700 тыс. руб. штрафа.

Напомним, по версии следствия, в 2015-16 г. Владимир Александров, действуя в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец для того, чтобы похитить деньги авиакомпании, организовал заключение с адвокатами четырёх договоров на оказание юридических услуг. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента компании "Аэрофлот", а Александров и Давыдова в 2016-18 гг. обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В результате авиакомпания лишилась 250 млн руб.