Россия задействовала в спецоперации на Украине лишь незначительную часть своего потенциала - Песков

Россия задействовала в спецоперации на Украине лишь незначительную часть своего потенциала, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", - сказал официальный представитель Кремля.