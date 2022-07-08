08 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале осудят местного жителя, организовавшего в гараже нарколабораторию

В Миассе предстанет перед судом 30-летний местный житель, организовавший в своем гараже нарколабораторию. Мужчину обвиняют незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2021-2022 гг. обвиняемый произвел в гараже наркотическое средство мефедрон массой свыше 700 гр., которое хранил по месту жительства. Он хотел продать его в Кургане, но был задержан сотрудниками ГИБДД на территории Красноармейского района с мефедроном массой около 550 гр.

В ходе обысков у него дома было изъято оставшееся наркотическое средство и деньги в сумме около 500 тыс. рублей. В гараже обнаружены прекурсоры и лаборатория по производству наркотического средства.

У обвиняемого был интернет-магазин, где он продавал наркотик.

Кроме того, обвиняемый легализовал полученные от покупателей в криптовалюте денежные средства в размере не менее 460 тыс. рублей путем перевода неустановленным лицам, осуществляющим конвертацию криптовалюты в российский рубль.

Теги: нарколаборатория, наркотик, суд,



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