Глава свердловского МВД продолжает инспектировать отделы полиции региона

Руководитель главного управления МВД по Свердловской области Александр Мешков лично проинспектировал очередной отдел внутренних дел.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых, на этот раз с рабочим визитом генерал Мешков посетил полицию муниципального образования Талица, в состав которого входит село Бутка – родина первого президента России. Там начальник свердловской полиции подвел итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в первом полугодии 2022 года.

С 2013 года данное подразделение возглавляет подполковник Александр Кулаковский. В рейтинговой таблице отдел полиции Талицы находится на 14-м месте в свердловском гарнизоне. Как было отмечено на встрече, в отчетном периоде талицкие стражи порядка добились снижения количества зарегистрированных криминальных эпизодов на 3,1% (317), в том числе тяжких и особо тяжких составов (-36,1%; 39). Раскрыто 252 преступления, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%.

Но, как было замечено, несмотря на положительную динамику в работе, имеется и ряд проблемных моментов. К примеру, требуется активизация мер по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, нарушений миграционного законодательства, девиантного поведения трудных подростков и лиц, состоящих на учетах. Сложной остается ситуация на дорогах округа: зафиксировано 16 ДТП, в которых погибли три человека, в том числе один ребенок, 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

"Органы внутренних должны адекватно реагировать на противоправные деяния, совершаемые иностранными гражданами. На территории Талицкого района их не очень много, но, тем не менее, профилактическую работу с ними необходимо вести постоянно. Задействовать нужно представителей всех служб, не только сотрудников подразделений по вопросам миграции, но и ППСП, участковых, уголовный розыск. Нужно, чтобы эта категория людей также чтила российское законодательство и несла предусмотренную ответственность в случае нарушения", - отметил глава свердловского МВД.

Сразу после окончания совещания в отделе полиции Александр Мешков принял участие в заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора. Мероприятие состоялось в здании администрации Талицы.

"В рамках рассмотрения состояния дел по запланированным вопросам генерал Мешков поддержал идею о выделении финансовых средств для оборудования дополнительными системами видеонаблюдения учебных заведений и наиболее криминогенных улиц города, что может реально повлиять в лучшую сторону на уровень преступности", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, выезды в территориальные ОВД начальник ГУ МВД области продолжит и в дальнейшем. Напомним, недавно Мешков нагрянул с проверкой в отдел полиции Верхней Салды.