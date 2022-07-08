Россия вошла в топ-10 стран мира по избыточной смертности

Россия стала одним из мировых "лидеров" по накопленной избыточной смертности, войдя в топ-10 стран по этому показателю. Об этом заявил ведущий "Царьграда" Юрий Пронько, который, правда, не назвал источник данных.

Россия занимает 9 место из 112. А мужчины в России живут меньше, чем во многих странах Латинской Америки.

Накануне.RU неоднократно раз писало о том, что в России в 2021 году рост смертности был одним из самых больших в мире - 37% к 2019 году. Установлено, что около 50% всей избыточной смертности вызвано недостатком больничных коек и запретом на госпитализацию, то есть неадекватными мерами борьбы с ковидом. На сам ковид приходится не более 5% смертей, а вакцинация не оказала никакого положительного влияния.

Показательно, что смертность резко упала до фонового уровня в апреле, после отмены запретов и ограничений.