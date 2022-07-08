В День семьи, любви и верности в Новосибирске прошла церемония гашения новой почтовой марки

День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, в этом году стал официальным в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. В новосибирском Дворце бракосочетаний именно 8 июля состоялось торжественное специальное почтовое гашение новой марки, впервые выпущенной ко Дню семьи, любви и верности. Выпуск марки сопровождается специальным гашением, когда оттиск штемпеля фиксирует исторический момент.

Подобные церемонии одновременно проходят в 22 российских городах России.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов принял участие в специальном мероприятии гашения марки «День семьи, любви и верности». Также в церемонии участвовала Наталья Жданова, заместитель директора Макрорегиона «Сибирь» «Почты России».

Сергей Нелюбов поздравил от имени губернатора Новосибирской области участников церемонии, а также молодоженов, зарегистрировавших свой брак в этот день, и приглашенную на церемонию супружескую пару серебряных юбиляров семейной жизни.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе в 2022 году 70 супружеских пар – жителей Новосибирской области, имеющих «стаж» брака 35 и более лет, будут удостоены медалей «За любовь и верность». Соответствующее решение о награждении принято оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Награды будут вручены в муниципальных образованиях области.