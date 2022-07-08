Жителей Екатеринбурга зовут раскрасить арт-объект в рамках "Стенограффии"

Организаторы фестиваля "Стенограффия" приглашают всех жителей Екатеринбурга принять участие в создании арт-объекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, мероприятие пройдет в рамках традиционной акции "Город рисует сам себя". Оно состоится 10 июля в 13.00 по адресу: улица Добролюбова, 3. У любого екатеринбуржца, вне зависимости от его возраста и навыков, будет возможность раскрасить заранее подготовленный набросок общей площадью 170 квадратных метров.

Эскиз для арт-объекта сделала художница Тина Прохорова, известная по работе Take Five (улица Декабристов, 49). Организаторы обещают предоставить участникам все необходимое, включая краски и инструменты. Как напомнили в мэрии, впервые акция прошла в 2016 году и уже успела стать неотъемлемой частью проекта.

Напомним, весной этого года организаторы "Стенограффии" просили екатеринбуржцев найти в городе поверхности для новых арт-объектов.