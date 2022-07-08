Умер экс-премьер Японии Синдзо Абэ

Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, Бывший премьер-министр Япониискончался после совершенного на него нападения, пишет РИА Новости.

Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Абэ выступал перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею.