Умер экс-премьер Японии Синдзо Абэ
Абэ выступал перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею.
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Абэ выступал перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею.
Предыдущие новости на эту тему:Ранее 08.07.2022 11:18 Мск В Совфеде оценили нападение на экс-премьера Японии Абэ
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