Алексей Текслер вручил медали за любовь и верность южноуральским семьям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в честь Дня семьи, любви и верности наградил медалями семь супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет.

"Мы с вами понимаем, что без прочных чувств, сильных отношений невозможна крепкая семья, а, значит, невозможно сильное государство, сильный регион. Я бы хотел всех, кто сегодня здесь присутствует, в первую очередь наши уважаемые пары, которых мы сегодня чествуем, поздравить, пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, согласие и все были здоровы и счастливы. Вы воспитали достойных детей и являетесь примером для всех нас", - подчеркнул Алексей Текслер.

В торжественной церемонии приняли участие супруга губернатора Ирина Текслер и секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. Ирина Текслер рассказала, что в этом году их семья отметила 20 лет супружеской жизни. По ее словам, примером для их семьи служат родители, которые уже отпраздновали золотые свадьбы.

Медали "За любовь и верность", на которых изображена ромашка и лики святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья, получили семьи Уфимцевых, Парневовых, Погорельских, Носковых, Халабовых, Моревых и Куликовых.

Виктор и Валентина Куликовы в браке 61 год. Они воспитали детей, а сейчас занимаются внуками и правнуками. Виктор и Надежда Уфимцева вместе уже 50 лет. Они познакомились на тракторном заводе, создали семью и до выхода на пенсию работали на ЧТЗ. 50 лет совместной жизни в этом году отметили врачи Владимир и Ольга Погорельские.

"Замечательные пары, у них у всех богатая жизненная история, они все активны и занимают активную жизненную позицию. Семьи, которые мы награждаем, имеют многолетний супружеский стаж, а также заслуги перед Отечеством. Это заслуженные врачи, шахтеры, а также семьи, дети которых добились больших успехов. Восемь медалей мы уже вручили в рамках Бажовского фестиваля парам из Пластовского района, Южноуральска, Увельского района, Аргаяша. Это участник ликвидации Чернобыльской аварии и заслуженные врачи, которые боролись с ковидом", - рассказала председатель комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Всего с 2009 года такой награды удостоены 700 семей Челябинской области.

День семьи, любви и верности отмечается в России в 15-й раз, в этом году по указу президента РФ Владимира Путина он приобрел статус официального праздника. 8 и 9 июля в Челябинской области пройдут мероприятия, посвященные всероссийскому празднику – концертно-развлекательные программы, творческие мастер-классы, конкурсы, викторины и образовательные лекции. Этот день ознаменуется и созданием новых семей. В регионе сегодня 338 пар станут молодоженами.

Марина Рогожкина, мама троих детей, участник конкурса "Семья года", считает, что это очень важный праздник.

"Он отмечает супружескую верность, взаимопомощь, поддержку. Хотелось бы провести его всей семьей, но сейчас детки отдыхают, поэтому отметим с мужем вдвоем, может быть выберем лесной отдых, но стороной этот праздник точно не обойдем. У нас в регионе становится больше многодетных семей, это ценится и среди молодежи. У меня даже у знакомых в этом году родился пятый мальчик, они счастливы, занимаются детьми. Быть многодетной семьей становится все более популярным и это радует, потому что детей должно быть много. Дети — это счастье, это цель жизни, они на самом деле украшают наш мир", - подчеркнула она.