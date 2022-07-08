Росфинмониторинг: в прошлом году незаконная "обналичка" сократилась на 25%, вывод средств в офшоры – на 30%

Несмотря на текущую политическую ситуацию в мире, Росфинмониторинг продолжает сотрудничество с финансовыми разведками более чем 70 стран, в том числе недружественными, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, выступая в Совете Федерации. При этом он отметил, что продолжаются попытки затруднить обмен информацией российских надзорных органов с коллегами из других стран.

Чиханчин сообщил, что сейчас особое внимание уделяется тем странам, "где сосредоточено большое количество российских активов", изымаемых на основании санкций.

Внутри страны также появились новые проблемы.

"Более половины банков, куда госкомпании перевели свои средства из-за санкций (из банков, попавших под санкции – прим. ред.), ранее не работали с такими клиентами и не имеют опыта работы и защиты государственных средств. Нужно оперативно пересмотреть риски различных новых схем и операций", - отметил глава Росфинмониторинга.

Также он сообщил, что в прошлом году на 25% была снижена незаконная "обналичка", незаконный вывод средств в офшоры – на 30%.