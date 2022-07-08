08 Июля 2022
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аквапарк, ЛетоЛето, горки (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

В тюменском аквапарке ограничили количество посетителей

В Тюменском аквапарке "ЛетоЛето" ввели ограничения по численности посетителей. Теперь место отдыха одновременно могут посетить не более 1300 человек. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе аквапарка, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным администрации, это связано с ростом числа гостей.


"В связи с сезоном каникул и отпусков распределение количества гостей так же непредсказуемо, как погода в Тюмени. Бывает, что во вторник гостей больше,чем в субботу, бывают наиболее насыщены выходные. Приносим извинения за случающиеся авралы на кассах в часы пик! Мы ставим в приоритете ваш комфорт и безопасное пребывание в аквапарке. Напоминаем, для того, чтобы всем хватило лежаков, спасательных жилетов и было комфортно, мы ограничиваем количество посетителей до 1300 человек. Нам очень хочется пригласить каждого желающего в наш островок лета. Но ограничение посетителей позволяет каждому насладиться весельем и комфортом!" - говорится в сообщении.

Теги: ЛетоЛето, ограничение, посетители



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