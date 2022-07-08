08 Июля 2022
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Политика В России
Константин Косачев (2016) | Фото: Накануне.RU

В Совфеде оценили нападение на экс-премьера Японии Абэ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв высказался о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

"Ужасные новости из Японии. Будучи премьер-министром, Синдзо Абэ лично курировал многолетний и очень эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат российского и японского парламентов", - написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Ранее действующий премьер страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжёлом состоянии. Абэ выступал перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею.

Теги: Синдзо Абэ, Константин Косачёв, покушение



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