08 Июля 2022
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Общество Свердловская область
набережная, Екатеринбург, прогулка, лето, семья, отец, дочь (2018) | Фото: Накануне.RU

Малина, Сергий и Мир-Мансур: в ЗАГС назвали самые необычные имена свердловчан

В управлении ЗАГС Свердловской области назвали самые популярные и необычные имена, которые давали жители региона своим детям в первом полугодии 2022 года.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге замначальника ведомства Наталья Храмова, популярными именами для мальчиков были Михаил, Александр, Артем, Тимофей, Дмитрий, Лев, Матвей, Максим, Иван и Роман. Что касается девочек, то чаще всего детей называли София, Анна, Мария, Виктория, Ева, Анастасия, Елизавета, Полина и Екатерина.

"Редкие имена за последнее время стали носить какой-то исторический колорит. Девочки: Алерия, Астра, Ива, Ириса, Ладислава, Ланита, Малина, Махина, Микелла, Милада, Милослава, Селина и Яромира. Мальчики: Август, Аврор, Ариян, Велияр, Велизар, Велимир, Властислав, Далемир, Пересвет, Родосвет, Светозар, Светомир, Светослав, Северьян, Сергий, Соломон и Энселат. И совсем уникальные двойные имена: Аристарх-Маяр и Мир-Мансур", - сообщила Храмова.

Из тех имен, что совсем не пользуются популярностью у свердловчан, она выделила Анатолий, Аркадий, Архип, Борис, Валентин, Валерий, Виктор и Николай у мальчиков и Алевтина, Анфиса, Валентина, Зоя, Лариса, Лидия, Наталья и Светлана у девочек.

Как сообщало Накануне.RU, на сегодняшний день рождаемость на Среднем Урале продолжает снижаться, однако рост ждут уже в 2025 году.

Теги: имена, дети, ЗАГС, Свердловская область



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