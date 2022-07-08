В биолабораториях США на Украине ставятся опыты над пациентами психбольниц – Косачев

В биологических лабораториях США, расположенных на территории Украины, ставятся опыты в том числе на ограниченных в своих решениях людях – пациентах психиатрических больниц и военнослужащих, заявил в Совете Федерации сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий Константин Косачев.

Он заявил, что об этих фактах ни Украина, ни США не докладывали в технический комитет Конвенции о запрещении биологического оружия.

По словам Косачева, Россия попробует вынести тему на обсуждение совета безопасности ООН, но, скорее всего, вопрос будет заблокировано вето со стороны США.