В Ульяновске посмертно наградили воспитателя садика, погибшую при нападении стрелка

Сотрудники управления СКР по Ульяновской области наградили посмертно воспитателя детского сада "Рябинка" Ольгу Митрофанову, которая ценой своей жизни встала на защиту детей.

Сегодня руководитель областного главка СК Сергей Михайлов снова встретился с семьёй Митрофановой, сообщает пресс-служба управления. У воспитателя осталась несовершеннолетняя дочь. Глава управления вручил родным погибшей ведомственную медаль "Доблесть и отвага". По словам Михайлова, подвиг женщины, её самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей являются примером высокой гражданской и профессиональной ответственности.

Напомним, трагедия произошла в саду "Рябинка", в рабочем районе Вешкайма под Ульяновском. В результате стрельбы погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина ранена. Сам стрелок, предположительно, покончил с собой. Стрелком, по данным Telegram-каналов, оказался 26-летний Руслан Ахтямов. Владельцем оружия был другой человек. Местные жители рассказывают, что Ахтямов вместе с родителями жил в квартире на втором этаже трёхэтажного дома напротив детского сада, где произошла трагедия.