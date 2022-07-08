Global Times: США обратились к Китаю за помощью, чтобы обуздать инфляцию

США недавно обратились за помощью к Китаю, чтобы ослабить экономическое давление и снизить инфляцию. Об этом пишет китайское издание Global Times.

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США намекнули, что могут снизить таможенные пошлины на китайские товары. Переговоры провели главы МИД стран, финансово-экономических ведомств.

Китайские аналитики, однако, считают, что Пекин будет с осторожностью относиться к инициативам Вашингтона. США по-прежнему ведут себя провокационно в геополитических вопросах и используют пошлины как разменную монету. На самом деле предложение США говорит лишь о том, что у президента Джо Байдена огромные проблемы: экономическая ситуация тяжелая, а промежуточные выборы в Конгресс не предвещают демократам ничего хорошего.

"У Джо Байдена серьезная головная боль: рейтинг одобрения даже ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа на том же этапе президентства, и для него это большое унижение. Давление ради победы на промежуточных выборах очень сильное и серьезное, поэтому он должен искать решения и изменить хотя бы что-то", - сказл научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

Согласно сообщению Bloomberg, Байден может уже на этой неделе объявить об отмене некоторых таможенных пошлин на китайские товары. Но в Пекине ждут реальных шагов по устранению нанесенного ранее ущерба и настоящих геополитических компромиссов.