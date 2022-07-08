Global Times: США обратились к Китаю за помощью, чтобы обуздать инфляцию

08 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Посольство США в Пекине (2018) | Фото: http://www.zachryconstructioncorp.com

Global Times: США обратились к Китаю за помощью, чтобы обуздать инфляцию

США недавно обратились за помощью к Китаю, чтобы ослабить экономическое давление и снизить инфляцию. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Читайте также:

США намекнули, что могут снизить таможенные пошлины на китайские товары. Переговоры провели главы МИД стран, финансово-экономических ведомств.

Китайские аналитики, однако, считают, что Пекин будет с осторожностью относиться к инициативам Вашингтона. США по-прежнему ведут себя провокационно в геополитических вопросах и используют пошлины как разменную монету. На самом деле предложение США говорит лишь о том, что у президента Джо Байдена огромные проблемы: экономическая ситуация тяжелая, а промежуточные выборы в Конгресс не предвещают демократам ничего хорошего.

"У Джо Байдена серьезная головная боль: рейтинг одобрения даже ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа на том же этапе президентства, и для него это большое унижение. Давление ради победы на промежуточных выборах очень сильное и серьезное, поэтому он должен искать решения и изменить хотя бы что-то", - сказл научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

Согласно сообщению Bloomberg, Байден может уже на этой неделе объявить об отмене некоторых таможенных пошлин на китайские товары. Но в Пекине ждут реальных шагов по устранению нанесенного ранее ущерба и настоящих геополитических компромиссов.

Теги: Китай, США, инфляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети