08 Июля 2022
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Политика В России
совет федерации (2004) | Фото: Накануне.ru

Британским дипломатам запретили вход в здание Совета Федерации

Сенаторы Совета Федерации запретили посещать территорию и здания палаты британским дипломатам, в том числе послу Великобритании в России.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко отметил, что это решение стало ответным: ранее британский парламент запретил посещать свое здание послу РФ в Великобритании.

Спикер СФ Валентина Матвиенко возмутилась действиями британских парламентариев: "Это что такое?! Это когда такое было? Даже в самые сложные времена дипломаты для того и нужны, чтобы налаживать отношения. Может наши коллеги там одумаются".

Теги: совет федерации, дипломаты, посол, великобритания



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