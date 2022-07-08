Британским дипломатам запретили вход в здание Совета Федерации

Сенаторы Совета Федерации запретили посещать территорию и здания палаты британским дипломатам, в том числе послу Великобритании в России.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко отметил, что это решение стало ответным: ранее британский парламент запретил посещать свое здание послу РФ в Великобритании.

Спикер СФ Валентина Матвиенко возмутилась действиями британских парламентариев: "Это что такое?! Это когда такое было? Даже в самые сложные времена дипломаты для того и нужны, чтобы налаживать отношения. Может наши коллеги там одумаются".