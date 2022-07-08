В Киев прибыл начальник Штаба обороны Британии

В Киев прибыл начальник Штаба обороны Британии Энтони Радакин. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также с Радакиным провел встречу глава офиса украинского президента Андрей Ермак, обсудив вопросы материально-технической помощи. Он попросил ускорить поставки тяжелого вооружения.

Сам Радакин написал о визите в Киев еще вчера, опубликовал фото с Залужным. Он сообщил, что лучше понял то, как Лондон должен поддерживать Киев в ближайшие недели и месяцы.

Кроме того, с Радакиным по телефону обсудил Украину председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

В июне Радакин заявил, что Россия "стратегически проиграла" на Украине. Цель этих заявлений англосаксов - вдохновлять украинские войска на продолжение сопротивления, невзирая на потери, отмечают практически все российские эксперты.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что отставка британского премьер-министра Бориса Джонсона не изменит позицию Запада о поддержке Киева.