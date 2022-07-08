В Киев прибыл начальник Штаба обороны Британии

08 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
НАТО, альянс (2014) | Фото: defense.gov

В Киев прибыл начальник Штаба обороны Британии

В Киев прибыл начальник Штаба обороны Британии Энтони Радакин. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Читайте также:

Также с Радакиным провел встречу глава офиса украинского президента Андрей Ермак, обсудив вопросы материально-технической помощи. Он попросил ускорить поставки тяжелого вооружения.

Сам Радакин написал о визите в Киев еще вчера, опубликовал фото с Залужным. Он сообщил, что лучше понял то, как Лондон должен поддерживать Киев в ближайшие недели и месяцы.

Кроме того, с Радакиным по телефону обсудил Украину председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

В июне Радакин заявил, что Россия "стратегически проиграла" на Украине. Цель этих заявлений англосаксов - вдохновлять украинские войска на продолжение сопротивления, невзирая на потери, отмечают практически все российские эксперты.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что отставка британского премьер-министра Бориса Джонсона не изменит позицию Запада о поддержке Киева.

Теги: Украина, Британия, оружие, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети