08 Июля 2022
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Общество В России
памятник покровителям семьи, верности и брака (2012) | Фото:

В "Единой России" предложили учредить госнаграду – "За любовь и верность"

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, предложила учредить новую федеральную государственную награду - "За любовь и верность". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
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В ряде регионов подобные награды вручаются, но нужно ввести это на федеральном уровне для повышения статуса крепкой семьи, уверена она.

К сожалению, ситуация в сфере семейных ценностей в России продолжает оставаться тяжелейшей. На 100 браков приходится около 70 разводов, рождаемость крайне низка (уже менее 1,5 ребенка на женщину), большинство поддерживает аборты, 67% - за добрачные половые связи.

Напомним, 28 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности ежегодно 8 июля в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Он совпадает с днем памяти святых благоверных Петра и Февронии, который отмечает Церковь. Они жили в XIII веке и умерли в один день, а были канонизированы еще при Иване Грозном. При этом церковное представление о любви отчасти не совпадает со светским.

Теги: награда, любовь, верность



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