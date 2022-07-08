На новой Ледовой арене в Новосибирске уже начали заливку льда

На стройплощадке нового ледового дворца началась заливка пробного льда на большой арене. Работы идут четко в соответствии с графиком под контролем правительства Новосибирской области.

Площадку Ледовой арены 8 июля посетили и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Первый лед начали заливать, как и было намечено, 1 июля. Тогда было запущено оборудование для охлаждения поля на малой арене. Тестовые испытания прошли успешно. Теперь следующим этапом лед заливается на большой арене. Такие тесты необходимы для проверки оборудования и очистки бетона от химических примесей и солей. После завершения испытаний, лед растопят и на поле продолжится работа по финишной отделке покрытия. Окончательный лед будет заливаться в несколько этапов непосредственно перед запуском ледового дворца», – отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов подчеркнул, что бортовые системы изготовлены и в скором времени будут транспортированы и установлены на ледовую арену. «Также мы ожидаем на следующей неделе поступление первой ледозаливочной машины Olympia. И уже ГАУ НСО «Арена» будет заниматься комплектаций как спортивного, так и технического оборудования.», – рассказал Сергей Ахапов.

Сегодня работы на стройплощадке Ледовой арены ведутся по двум основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Строители вышли на финишную прямую по обустройству наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжают монтаж панелей Мультиплит, покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши, отделку потолков. Масштабные работы ведутся по укладке брусчатки и асфальтового покрытия на прилегающей к дворцу территории.





Строительство Многофункциональной ледовой арены идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».