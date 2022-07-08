08 Июля 2022
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Экономика В России
Буровая вышка (2017) | Фото: metaprom.ru

СМИ: Добыча нефти на "Сахалине-1" почти прекратилась после выхода из проекта ExxonMobil

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" серьезно упала (сокращение в 22 раза) из-за выхода американской ExxonMobil на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Доля компании из США в проекте всего 30%, но именно американские специалисты обеспечивали работу оборудования.

Практически полная остановка добычи может привести к тому, что в 2023 году бюджет Сахалина недополучит почти 40 млрд руб. – это больше четверти доходов, пишет "Коммерсант".

"Сахалин-1" – это добыча нефти на шельфе, и у России в данном сегменте компетенции очень низкие – это не раз признавалось на разных уровнях власти. Да и в целом уровень импортозамещения в нефтяной отрасли значительно ниже, чем, например, в газовой или атомной. Так, по словам председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, в 2014 году доля иностранных технологий и оборудования в нефтянке составляла 60%, сейчас – около 40%.

Теги: сахалин-1, нефть, буровые платформы, санкции, ExxonMobil



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