Клишас: Предложение вернуть в УК статью о вредительстве заслуживает обсуждения

Идея вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве заслуживает серьезного обсуждения, считает председатель Комитета Совфеда Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он написал в своем Telegram-канале, что в его Комитет поступило письмо Национального антикоррупционного комитета (НАК).

Суть предложения НАК состоит в том, чтобы некомпетентность чиновников, которая ведет к угрозам для страны, была основанием для привлечении их к уголовной ответственности.

"Предложение как минимум заслуживает серьезного обсуждения. Когда смотришь на "успехи" наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть", - написал Клишас.

Он также разместил ссылку на пост председателя НАК Кирилла Кабанова, где тот описывает примеры случаев вредительства, причем иногда и без умысла. Например, провалил импортозамещение или плохо поменял асфальт, что привело к новым тратам.

"Надо заставить ответственных лиц вспомнить, что такое реальная ответственность. А то у нас как-то гладко все выходит: "ошибочка вышла" (и то не всегда) - и всё. И продолжают дальше осуществлять свою вредоносную деятельность, кто по скудоумию, а кто и со злым умыслом или по алчности, ничего не боясь. Пора кардинально менять ситуацию", - призывает Кабанов.