08 Июля 2022
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Общество В России
Магазин IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

На IKEA в России подали в суд за нарушение прав покупателей

IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей, пишут "Известия".

"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) сообщила о предъявлении иска к компании с требованием частично возобновить импорт и производство.

Отмечается, что уход иностранного бренда с российского рынка лишает покупателей возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров. В иске указано, что поведение иностранного бренда посягает на интересы множества россиян, а также усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях.

В ОПИ подчеркнули, что сеть несет перед россиянами обязанности изготовителя, импортера и продавца, поэтому гарантия на большую часть товаров не может быть меньше двух лет с момента продажи.

Напомним, IKEA пытается провести в России онлайн-распродажу оставшихся товаров. При этом компания предупредила, что гарантийный срок на все товары, которые куплены в рамках онлайн-распродажи, составляет только два месяца с момента приобретения.

Ранее компания заявила, что уходит из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Перед этим оставшиеся на складах товары предложили купить сотрудникам российского подразделения IKEA, а 5 июля должна была начаться онлайн-распродажа всего оставшегося уже для всех желающих.

Но в полночь сайт IKEA в России обвалился и проблема до сих пор не решена. Компания нашла временное решение: покупатели могут составить заявку, которую сотрудники обработают в ручном режиме. Но многие пользователи жалуются, что не могут заполнить предлагаемую форму заявки.

Теги: IKEA, иск, суд



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