08 Июля 2022
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бои, ополченцы, славянск,бтр (2014) | Фото:русская весна

Германия отказалась "обирать бундесвер" ради Украины

Министер обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила в интервью агентству DPA, что страна вынуждена отказать Украине в поставках БТР Fuchs, так как они нужны Германии для собственных нужд и поддержания обороноспособности.
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Ранее оппозиция потребовала передать Киеву 200 бронетранспортеров Fuchs из арсеналов бундесвера в расчете на отказ властей и получение повода для критики.

"Мы поддерживаем Украину всем, чем можем, и делаем это ответственно. Но мы должны гарантировать и обороноспособность самой Германии. Безответственно обирать бундесвер, особенно сегодня", - сказал она.

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эбергард Зорн заявил, что не видит возможности для передачи этой техники и в таком количестве. Хотя немецкая армия имеет 825 БТР Fuchs, они все имеют разные модификации – от радарных носителей до медицинских автомобилей. Ламбрехт считает, что невежественно не следовать военному совету генерального инспектора.

Украинские СМИ эту новость не сообщают, но в телеграм-каналах пишут об оружейном саботаже со стороны Германии.

Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Германия не спешит с поставками оружия Украине, так как необходимо время для обучения украинских солдат.

Напомним, Шольц также заявил, что Германия прорабатывает с союзниками гарантии безопасности для Украины, но они не будут аналогичны странам НАТО. Да и то будут даны только после заключения мирного договора с Россией, то есть после окончания военного конфликта.

Теги: Германия, оружие, Украина



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