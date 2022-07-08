Ни один россиянин пока не подал документы на украинскую визу - Кулеба

Ни один россиянин за неделю после введения визового режима Киевом не подал документы на оформление украинской визы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. Но ни одной заявки не было", - заявил Кулеба.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти слова украинского министра в своем Telegram-канале с помощью смайла "смеющаяся до слез кошка".

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тоже выступил в Telegram с комментарием: "Этот кулёма рассчитывал, что наши воины-освободители после ввода киевской хунтой визового режима выстроятся в очередь в украинском консульстве за визой???".

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о возможных ответных шагах со стороны Москвы: "Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие".