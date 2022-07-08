08 Июля 2022
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Ёлка желаний, Андрей Рожков (2021) | Фото: Благотворительный фонд РМК

Названы участники звездного жюри "Встречи выпускников КВН-2022" в Екатеринбурге

Стали известны первые два участника звездного жюри "Встречи выпускников КВН-2022", которая пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, выбирать победителей будет известный телеведущий Валдис Пельш. А помогать ему будет шоумен, продюсер и участник легендарной команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков.

Вести шоу будет основатель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков, а сама игра будет транслироваться на Первом канале.

Напомним, "Встреча выпускников КВН-2022" пройдет 15 июля на сцене Екатеринбург-ЭКСПО. Ранее стали известны четыре команды, которые примут участие в игре.

Теги: КВН, жюри, Рожков



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