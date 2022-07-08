08 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
парк птиц Таганай, (2016) | Фото: Накануне.RU

В нацпарке "Таганай" задержали браконьеров

В национальном парке "Таганай" задержали браконьеров. У мужчин изъяли 17 голов кумжи и ручьевой форели, которая занесена в Красную книгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка.

Двух мужчин с удочками зафиксировала фотоловушка, установленная в районе реки Большой Киалим. На месте выехала оперативная группа, которая нашла автомобиль браконьеров, а затем на тропе дождалась хозяев, которые появились только через сутки.

У мужчин изъяли рыбу и удочки. Мужчины знали, что совершают нарушения, но надеялись, что им "повезет". На южноуральцев составили протокол. Также им грозит уголовная ответственность. Материалы по факту незаконной ловли переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

Теги: браконьеры, Таганай,



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