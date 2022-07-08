Подоляка: ВСУ перешли к новой тактике, которую российское командование раскусило

ВСУ перешли к новой тактике, которая дает результаты и усложняет наступление российских войск. Об этом рассказал в своем блоге военный обозреватель Юрий Подоляка, комментируя наступление в районе Северска.

"Здесь уже на протяжении нескольких дней отмечена новая тактика украинских подразделений. В населенных пунктах оставляется заслон. Основная же линия обороны находится в лесопосадках вокруг. Соответственно, если российские войска заходят в населенный пункт, они попадают в огневой мешок, и сразу идет украинская контратака. Эта тактика была довольно быстро раскушена российским командованием, и сегодня армия работает не по населенным пунктам, а по их окрестностям. Принципиально для российских войск ничего не изменилось, но работа артиллерии немного затруднена. Думаю, еще день-два, и малые населенные пункты будут взяты, а далее наступит час Северска, потому что он будет окружен с трех сторон. И самое логичное для ВСУ покинуть этот город. Но что выберет украинское командование, непонятно, потому что господин Залужный получил хороший "втык" от Зеленского за то, что он, по мнению офиса Зеленского, очень рано дал приказ на отступление из Лисичанска, хотя ВСУ сами оттуда побежали. Но Залужного делают козлом отпущения. Поэтому его предложение оставить Северск берется в штыки Зеленским", - рассказал Подоляка.

О недовольстве Зеленского главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным Накануне.RU упоминало не раз. Последний обвиняет политическое руководство в неоправданно больших потерях. И Зеленский решил пойти на публичную критику Залужного. Телеграм-каналы пишут, что его будут снимать.