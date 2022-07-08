FT: Консервативная партия выберет премьер-министра Великобритании к началу сентября

Консервативная партия Великобритании намерена выбрать нового премьер-министра к началу сентября, когда палата общин вернется с летних каникул, пишет Financial Times со ссылкой на слова депутатов, знакомых с планами партии.

Объявление об отставке Бориса Джонсона в четверг привело к старту внутренней гонки в партии, официально о внутрипартийной выборной кампании будет объявлено в понедельник. Отбор будет проходить в два этапа. На первом депутаты-консерваторы выберут из множества кандидатов двух. На втором этапе пройдут выборы среди 100 тыс. членов партии, которые и определят победителя из двух кандидатов.

Несколько представителей консерваторов уже объявили о своем желании побороться за кресло премьер-министра. Например, генеральный прокурор Суэлла Браверман. В свое время она яро поддерживала брекзит, а теперь предвыборный слоган ее кампании звучит как "Надежда, безопасность и возможности".

Также, вероятно, в число претендентов на пост главы правительства войдет министр иностранных дел Лиз Трасс, экс-министр финансов Риши Сунак и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, министр обороны Бен Уоллес.