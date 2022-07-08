08 Июля 2022
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Происшествия За рубежом
Синдзо Абэ (2018) | Фото: RT

Подозреваемый в стрельбе в экс-премьера Японии - бывший член морских сил самообороны

Подозреваемый в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ - бывший член морских сил самообороны, сообщает Fuji TV.

Уточняется, что он выстрелил в политика из самодельного ружья.

Напомним, нападавший стрелял в экс-премьер-министра во время его уличного выступления. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела. Политика госпитализировали.

Как сообщает агентство Kyodo, у Абэ предположительно "остановилось сердце и отказали легкие". При этом, по данным из экстренных служб, данных об остановке сердца у экс-премьера не поступало, пишет Regnum.

В полиции заявили, что Абэ после покушения сначала был в сознании, откликался на речь, передает телеканал NHK.

Предполагаемого стрелка задержали, его мотивы пока не известны. Личность стрелявшего установлена, это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.

В правительстве Японии создан кризисный штаб. Премьер-министр Фумио Кисида срочно направляется в Токио.

Теги: синдзо абэ, покушение, стрельба



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Развитие сюжета:

Ранее 08.07.2022 09:57 Мск Экс-премьер-министр Японии Абэ не подает признаков жизни после покушения - Kyodo

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Ранее 08.07.2022 07:35 Мск Экс-премьер Японии Абэ тяжело ранен во время уличного выступления


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