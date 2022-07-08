В Томской области в Обь попало 100 литров нефти

Примерно 100 л нефти попали в реку Обь рядом с Колтогорским причалом в городе Стрежевой на севере Томской области. Нефть собрана, оценить ущерб предстоит специалистам.

"Баржа предприятия "ТДК Групп" направлялась из Каргасокского района, везли сырую нефть для отгрузки. Остановилась она на Колтогорском причале, производили отгрузку в "Камаз". При перекачке в шланге образовалась небольшая трещина где-то диаметром 2 см. В результате произошел разлив сырой нефти в реку в количестве, ориентировочно, 100 л. Протяжённость пятна была около километра длиной и шириной от 20 до 50 метров", - рассказала ТАСС замначальника отдела безопасности проживания и гражданской обороны мэрии Стрежевого Надежда Новак.

Нефтяное пятно, по её словам, с поверхности реки предприятие собрало своими силами при помощи сорбента. К вечеру четверга сбор нефти был завершён, теперь её вывезут и утилизируют на шлаконакопителе в Нижневартовске (ХМАО), который расположен в 73 км от Стрежевого.