08 Июля 2022
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Происшествия Сибирский ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Томской области в Обь попало 100 литров нефти

Примерно 100 л нефти попали в реку Обь рядом с Колтогорским причалом в городе Стрежевой на севере Томской области. Нефть собрана, оценить ущерб предстоит специалистам.
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"Баржа предприятия "ТДК Групп" направлялась из Каргасокского района, везли сырую нефть для отгрузки. Остановилась она на Колтогорском причале, производили отгрузку в "Камаз". При перекачке в шланге образовалась небольшая трещина где-то диаметром 2 см. В результате произошел разлив сырой нефти в реку в количестве, ориентировочно, 100 л. Протяжённость пятна была около километра длиной и шириной от 20 до 50 метров", - рассказала ТАСС замначальника отдела безопасности проживания и гражданской обороны мэрии Стрежевого Надежда Новак.

Нефтяное пятно, по её словам, с поверхности реки предприятие собрало своими силами при помощи сорбента. К вечеру четверга сбор нефти был завершён, теперь её вывезут и утилизируют на шлаконакопителе в Нижневартовске (ХМАО), который расположен в 73 км от Стрежевого.

Теги: Стрежевой, нефть, Обь



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