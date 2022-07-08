Канада снимет санкции с турбин для "Газпрома" по просьбе ФРГ, - СМИ

Канадское правительство планирует сделать исключение в санкциях для турбин для "Северного потока" по просьбе Германии. Об этом сообщают источники украинской газеты "Европейская правда" и Reuters.

Как отмечается, если Канада действительно пойдет на этот шаг, то будет создан прецедент точечного снятия эмбарго.

Оттава намерена аргументировать свое решение тем, что возвращение оборудования позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.

Напомним, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек обратился к правительству Канады с призывом выпустить из страны турбину Siemens, которая нужна России для работы газопровода "Северный поток". Он попросил решить вопрос до начала профилактических работ на этой магистрали. Хабек уточнил, что если для Оттавы возник вопрос правового характера, то Канада может доставить турбину не в Россию, а в Германию, пишет Regnum.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал Канаду не возвращать турбину компании "Газпром". По его словам, у Москвы по-прежнему более чем достаточно мощностей для поддержания поставок без турбины.