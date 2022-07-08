08 Июля 2022
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Общество Свердловская область
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Число невыездных из-за долгов свердловчан стремительно растет

Число свердловчан, которые из-за долгов не могут покинуть Россию, продолжает стремительно расти.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, с начала 2022 года судебными приставами региона вынесено более 360 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы РФ. Благодаря применению данной меры было взыскано более миллиарда рублей.

По данным ведомства, в Первоуральске ограничены в праве выезда 11 тысяч должников. В Нижнем Тагиле не смогут уехать за границу более 16 тысяч человек. В Каменске-Уральском и Каменском районе ограничено в выезде 17 тысяч должников. В Серове таких более 20 тысяч, а в Новоуральске – 7 тысяч.

Напомним, еще в июне судебные приставы сообщали, что с начала этого года на Среднем Урале вынесено более 277 тысяч постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы страны. Таким образом, число постановлений за месяц выросло на 83 тысячи.

Теги: приставы, долги, ограничения, ГУФССП



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