08 Июля 2022
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Политика За рубежом
Синдзо Абэ (2018) | Фото: RT

Экс-премьер Японии Абэ тяжело ранен во время уличного выступления

Неизвестный выстрелил в экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его уличного выступления. Политик ранен в грудь, его госпитализировали. Нападавший задержан.

67-летний политик выступал в городе Нара на западе Японии. Абэ был ранен в область груди и потерял сознание. Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца, пишет "Ъ". Официального подтверждения этой информации нет. Состояние Абэ "довольно плохое". Предполагаемого стрелка задержали. Ему 40 лет, его мотивы пока не известны. По предварительным данным, он выстрелил экс-премьеру в спину из дробовика. Очевидцы рассказали, что слышали не менее двух выстрелов.

В правительстве Японии создан кризисный штаб. Премьер-министр Фумио Кисида срочно направляется в Токио.

Теги: Синдзо Абэ, покушение, рана



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